Ajial Real Estate Entertainment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ajial Real Estate Entertainment hat am 19.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Ajial Real Estate Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,4 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at