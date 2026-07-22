|
22.07.2026 06:31:29
Ajial Real Estate Entertainment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ajial Real Estate Entertainment hat am 19.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Ajial Real Estate Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,4 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!