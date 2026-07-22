22.07.2026 06:31:29

Ajial Real Estate Entertainment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ajial Real Estate Entertainment hat am 19.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Ajial Real Estate Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,4 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-29-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036318458
19.07.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-29-1036318457
18.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-so-performten-die-dax-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318456
18.07.26 /nachrichten/aktien/diese-aktien-empfehlen-experten-zu-kaufen-1036331765
17.07.26 /nachrichten/aktien/kw-29-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036318454

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen