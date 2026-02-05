Ajial Real Estate Entertainment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ajial Real Estate Entertainment hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ajial Real Estate Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,3 Millionen KWD im Vergleich zu 2,1 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,030 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,18 Millionen KWD, während im Vorjahr 8,61 Millionen KWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at