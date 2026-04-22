Ajial Real Estate Entertainment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ajial Real Estate Entertainment hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,01 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Ajial Real Estate Entertainment mit 0,010 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 2,1 Millionen KWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ajial Real Estate Entertainment 2,0 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at