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08.05.2026 06:31:29
Ajinomoto legte Quartalsergebnis vor
Ajinomoto hat sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -11,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 419,55 Milliarden JPY gegenüber 379,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 138,36 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 69,77 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,47 Prozent auf 1 583,72 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 530,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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