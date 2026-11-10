Ajinomoto: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ajinomoto hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ajinomoto mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at