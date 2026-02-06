Ajinomoto vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ajinomoto hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 39,64 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ajinomoto 32,07 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 406,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 425,29 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at