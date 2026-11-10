Ajinomoto: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ajinomoto hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,56 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 419,06 Milliarden JPY gegenüber 374,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at