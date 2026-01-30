Ajman Bank PJSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ajman Bank PJSC hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,06 AED gegenüber 0,050 AED je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 448,3 Millionen AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ajman Bank PJSC einen Umsatz von 302,0 Millionen AED eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,200 AED beziffert, während im Vorjahr 0,160 AED je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ajman Bank PJSC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,62 Milliarden AED. Im Vorjahr waren 1,51 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at