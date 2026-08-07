Ajmera Realty Infra India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ajmera Realty Infra India stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 2,19 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ajmera Realty Infra India 1,95 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,61 Prozent auf 3,17 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at