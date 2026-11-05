Ajmera Realty Infra India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ajmera Realty Infra India hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ajmera Realty Infra India 3,17 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at