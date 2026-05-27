Ajmera Realty Infra India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ajmera Realty Infra India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,83 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ajmera Realty Infra India noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 184,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,31 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,80 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ajmera Realty Infra India 10,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at