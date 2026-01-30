Ajmera Realty Infra India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ajmera Realty Infra India gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,81 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,82 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at