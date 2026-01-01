AJN Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AJN Resources ließ sich am 30.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AJN Resources die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at