AJUSTEEL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AJUSTEEL äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

AJUSTEEL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 291,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -487,000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 263,77 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,68 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at