AJUSTEEL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AJUSTEEL hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 228,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -174,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 294,49 Milliarden KRW gegenüber 270,39 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at