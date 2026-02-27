AJUSTEEL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AJUSTEEL hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 548,55 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1952,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 282,36 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 235,05 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1062,320 KRW gegenüber -4086,000 KRW im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 085,51 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte AJUSTEEL einen Umsatz von 999,67 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at