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16.11.2026 06:31:29
AJUSTEEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
AJUSTEEL ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AJUSTEEL die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 335,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 126,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 312,08 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 25,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 248,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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