AK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AK gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8375,49 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3504,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 391,56 Milliarden KRW, gegenüber 1 037,79 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 62,27 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 14471,620 KRW. Im Vorjahr waren -2229,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 27,86 Prozent auf 4 488,28 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3 237,86 Milliarden KRW gelegen.

