AK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AK lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8236,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 230,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,39 Prozent auf 937,69 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte AK 950,95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at