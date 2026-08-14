AK Capital Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AK Capital Services hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,20 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,00 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AK Capital Services 1,40 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at