AK Capital Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AK Capital Services hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,63 INR. Im Vorjahresviertel waren 38,90 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AK Capital Services 1,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 167,20 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 128,38 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,73 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at