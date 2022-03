AK fordert Frauenquote für Vorstände - Aufsichtsrats-Quote wirkt

Firmen die müssen, schaffen im Aufsichtsrat einen Frauenanteil über 30 Prozent. Die anderen liegen weit darunter, zeigt der am Montag vorgestellte Frauen.Management.Report 2022 der Arbeiterkammer (AK). AK und Gewerkschaft ziehen daraus den Schluss, dass die Quote wirkt - und auch für Vorstände eine Frauenquote nötig ist. "Nur mit einer gesetzlichen Verpflichtung wird es auch mehr Chefinnen geben", fordert AK Präsidentin Renate Anderl.

In quotenpflichtigen Unternehmen habe sich der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten seit 2018 von 22,4 auf 35,1 Prozent erhöht. Bei keiner Pflicht unterliegenden Firmen liege der Anteil hingegen nur bei 18 Prozent, sagt Christina Wieser, Betriebswirtin in der AK Wien und langjährige Autorin des AK-Frauen.Management.Report laut Aussendung. Aber auch in den verpflichteten Unternehmen habe sich der Zuwachs zuletzt abgeflacht. Lobend erwähnt Wieser die staatsnahen Unternehmen, wo 2021 knapp 47 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder weiblich waren. Sie sieht einen Zusammenhang damit, dass sich die Bundesregierung schon im März 2011 zur geschlechtergerechten Besetzung verpflichtet habe.

Im Gegensatz dazu sind Frauen in Vorständen börsennotierter Unternehmen noch spärlich gesät. Hier liegt der Frauenanteil bei acht Prozent, bei den 20 Firmen im Leitindex ATX sogar nur bei 6,9 Prozent. Fast jedes fünfte Unternehmen an der Börse habe überhaupt keine Frauen in der Chefetage.

Etwas besser sei es in Deutschland, wo Vorständinnen 14,1 Prozent des Spitzenpersonals ausmachen und das seien "Vorboten der ab August dieses Jahres geltenden Mindestbeteiligung von Frauen im Vorstand", glaubt Wieser. In Deutschland muss dann ab vier Personen im Vorstand mindestens eine Frau vertreten sein. Auch Frankreich weite die Geschlechterquote auf 30 Prozent bis 2027 und 40 Prozent bis 2030 in der gesamten Unternehmungsführung aus. In Europa weise nur Luxemburg eine geringere Frauenquote im Spitzenmanagement auf.

"Vorurteile, Diskriminierung, die Ausrichtung von Karriereplänen auf traditionelle Geschlechterrollen und dass mit steigender Hierarchiehöhe die objektiven Auswahlmethoden bei Rekrutierungsprozessen wegfallen. Das heißt, es gilt das Ähnlichkeitsprinzip, also rekrutieren Männer wieder Männer", sagt Wieser.

"Dass mit Freiwilligkeit nichts zu erreichen ist, ist längst in Stein gemeißelt. Deutschland macht es vor, Frankreich folgt, jetzt muss auch Österreich in die Gänge kommen", so Anderl und legt eine Liste von Forderungen vor. So solle die Quote für Aufsichtsräte auf 40 Prozent erhöht und auf alle großen und börsennotierten Unternehmen ausgeweitet werden. Im Management solle - zunächst für börsennotierte Unternehmen - ab drei Vorstandsmitgliedern ein Frauenanteil von mindestens 33 Prozent vorgeschrieben werden. Für Vorstände und Vorständinnen sollte bei Mutterschutz, Elternkarenz, Pflegekarenz oder Krankheit ein Anspruch auf Mandatspause bestehen. Bonuszahlungen sollten an die Erreichung von mehr Frauen in Führungspositionen geknüpft werden. Für Transparenz solle ein jährlicher Monitoringbericht sorgen.

tsk/stf

