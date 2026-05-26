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26.05.2026 12:08:00
AK: Lebensmittel in Österreich oft viel teurer als in Deutschland
Die Erhebung erfolgte Anfang Mai in den österreichischen Webshops von Billa und Interspar sowie in den deutschen Online-Shops von Rewe und Globus. Verglichen wurden etwa Calippo Cola Eis von Eskimo (525 ml Schachtel), Basmati Reis im Beutel von Ben's (500 g), Linsen von Bonduelle (400 g), Kaffeepads von Lavazza (18 Stück) und Crunchips Paprika von Lorenz (150 g). Einzelne Produkte kosteten sogar fast das Doppelte.
Alle Preise wurden den Angaben zufolge inklusive Mehrwertsteuer erhoben, die sich in Österreich auf 10 bzw. 20 Prozent und in Deutschland auf 7 bzw. 19 Prozent beläuft. Aktionen sind berücksichtigt, jedoch keine Vorteilspreise oder Mengenrabatte für Inhaberinnen und Inhaber von Kundenkarten.
Auch netto um rund 22 Prozent teurer
Auch netto - ohne Umsatzsteuer - waren in Österreich für idente Markenlebensmittel um durchschnittlich rund 22 Prozent mehr als in Deutschland zu bezahlen.
Die Preisvergleiche der Arbeiterkammer zeigten regelmäßig einen Österreich-Aufschlag, betonte die AK am Dienstag in einer Aussendung. "Diese Praxis gehört abgestellt - dafür setzt sich die AK schon seit langem vehement ein - auch auf EU-Ebene", teilte Gabriele Zgubic, Leiterin AK Konsument:innenpolitik, mit. Die AK begrüße ausdrücklich, dass es sowohl im österreichischen Regierungsprogramm als auch in der EU-Binnenmarktstrategie "endlich ein Bekenntnis dazu gibt, diesen Aufschlag abzuschaffen und die Konsument:innen in Österreich nicht länger zu benachteiligen".
kre/cri
WEB http://www.arbeiterkammer.at
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