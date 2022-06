AK-Lebensmittelauswahl online in Österreich teurer als in Deutschland

Auch beim Online-Einkauf sind Lebensmittel in Österreich teurer als in Deutschland. Das sagt die Arbeiterkammer (AK), die im Mai einen Preisvergleich mit ausgewählten Markenprodukten durchführte. Mit Umsatzsteuer seien es 12,1 Prozent mehr, die die Österreicherin und der Österreicher für die gleichen Produkte zahlen, netto knapp 9 Prozent, so die AK in einer Aussendung am Freitag. Das Monitoring verglich einen identen Warenkorb aus 43 Marken-Lebensmitteln in 5 Online-Shops.

In Österreich wurden die Preise des Internetversandhandels von Billa und Interspar unter die Lupe genommen, in Deutschland die von Edeka, Rewe und Kaufland. Rund drei Viertel der verglichenen Lebensmittel würden in Österreich mehr kosten als in Deutschland. Rabattaktionen wurden berücksichtigt, Mengen- und Kundenrabatte nicht.

Bereits im April hatte der AK-Preismonitor festgestellt, dass die günstigsten Lebens- und Reinigungsmittel in Österreich spürbar teurer seien.

prsl/tsk

(APA)