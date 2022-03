AK-Marterbauer sieht noch viel ungehobenes Potenzial am Arbeitsmarkt

Der heimische Arbeitsmarkt entwickelt sich derzeit gut. Etwaige Auswirkungen des Ukraine-Kriegs seien zwar noch schwer abzuschätzen, es sei jedoch "ganz überraschend gewesen, wie rasch die Covid-Krise überwunden wurde", sagte AK-Chefökonom Markus Marterbauer. Das sei einerseits auf die wirtschaftliche Erholung zurückzuführen, aber auch auf das gesunkene Arbeitskräfteangebot. Im Zusammenhang mit dem zweiten Punkt ortet Marterbauer noch viel ungehobenes Potenzial in Österreich.

Die Zahl der Menschen, die derzeit Arbeit suchen, würde deutlich weniger wachsen als in der Vergangenheit. Das sei einerseits demografisch bedingt, andererseits aber auch aufgrund schwächerer Zuwanderung, da in den Herkunftsländern der Zuwanderer - meist sind das osteuropäische Nachbarländer - selbst die Arbeitskräfte knapp werden.

Trotz der Sorgen vieler Betriebe rund um den Fachkräftemangel sei das volkswirtschaftlich betrachtet eine gute Situation. "Arbeitskräftemangel - dazu hätte man vor 50 Jahren gesagt Vollbeschäftigung - und es war das wichtigste Ziel der Wirtschaftspolitik", so Marterbauer am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

"Ich glaube, dass ein gewisser Arbeitskräftemangel eine enorme Chance ist für Leute, die es am Arbeitsmarkt bislang nicht so einfach hatten. Um diese Potenziale zu heben, dazu braucht es Arbeitsmarktpolitik", sagte der Ökonom der Arbeiterkammer.

Das größte Potenzial sieht er bei den Älteren. Die Beschäftigungsquote der 55- bis 59-Jährigen liege derzeit bei rund 77 Prozent. Schaffe man es, diese Quote auf die durchschnittliche Beschäftigungsquote im Haupterwerbsalter - diese liegt bei 83 Prozent - anzuheben, könnte man mehr als 40.000 Leute in den Arbeitsmarkt bringen. Auch bei den 60- bis 64-Jährigen sei die Beschäftigungsquote in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Vom Jahr 2000 bis 2021 habe sich diese von 10 Prozent auf 28 Prozent erhöht. Wenn noch einmal ein solcher Anstieg gelinge, wären das mehr als 90.000 zusätzliche Arbeitskräfte.

Hinzu komme das Erwerbspotenzial bei Frauen. "Wenn wir die Beschäftigungsquote der Länder in Europa hätten, die die höchste Frauenquote haben, hätten wir ungefähr 170.000 Frauen mehr im Job." Hinzu komme, dass in Österreich Frauen in Teilzeit meist nur 20 Stunden arbeiteten, in vielen anderen Ländern seien es jedoch 25 Stunden. Eine derartige Steigerung der Arbeitszeit entspreche umgerechnet mehr als 100.000 Beschäftigten. Schließlich kämen noch die Arbeitslosen hinzu.

Alle diese Aspekte ergeben für Marterbauer mehrere Hundert Tausende Menschen, die in den Arbeitsmarkt kommen könnten. Um das auch zu ermöglichen, müsste allerdings auch an vielen arbeits- und sozialpolitischen Rädern gedreht werden. Für Ältere bräuchte es ausreichende Gesundheitsversorgung, für Arbeitslose mehr Qualifizierung und die Ganztagsschulen und Ganztags-Kindergärten müssten ausgeweitet werden.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) müsse zudem die Qualität seiner angebotenen Stellen verbessern. Es sei unverständlich, warum das AMS beispielsweise Menschen auf Stellen vermittle, die wegen eines schlechten Kollektivvertrags nur 1.500 Euro zahlen, so Marterbauer. "Ist das ein Job, den wir wirklich schaffen wollen?" Die öffentliche Hand müsse hier jedenfalls Standards festsetzen.

Für Langzeitarbeitslose, die bereits mehr als zwei Jahre in der Arbeitslosigkeit sind, sehe Marterbauer subventionierte Jobs im gemeinnützigen Bereich als sinnvoll an. Die meisten Betroffenen seien gesundheitlich beeinträchtigt, könnten aber auf diese Art dennoch eine Tätigkeit ausüben, mit der sie einen Beitrag für die Gesellschaft leisten könnten. Marterbauer sei deshalb auch immer ein großer Unterstützer der Aktion 20.000 gewesen. Die Aktion war eine Maßnahme zur Förderung älterer Langzeitarbeitsloser, die allerdings Ende 2017 eingestellt wurde.

bel/kre