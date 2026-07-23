|
23.07.2026 10:29:00
AK: Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel wird weitergegeben
In allen geprüften Handelsketten sei die niedrigere MWSt auf unter anderem Milch, Joghurt, Butter, Eier, Reis, Nudeln, Brot, Weizenmehl sowie bestimmte Obst- und Gemüsesorten vollständig weitergegeben worden, schreibt die AK Wien am Donnerstag in einer Aussendung. Viele der geprüften Geschäfte hätten die Preise im Vergleichszeitraum sogar stärker gesenkt, als es die reine MWSt-Senkung geboten hätte. Verglichen wurden zwischen dem 6. bis 13. Mai 2026 erhobene Verkaufspreise mit Preisen zwischen dem 6. und 14. Juli. Dies in den Onlineshops von Billa, Interspar und Spar sowie in jeweils drei Filialen von Hofer, Lidl, Penny und Billa Plus.
Die AK Steiermark stellte dann einen deutlichen Rückgang der Preise von April bis Juli fest. Der steirische AK-Warenkorb mit 17 Basislebensmittel habe im Juli rund 7,6 Prozent weniger gekostet als noch drei Monate zuvor. Spezifische Warenkörbe für "Billigprodukte", "Markenprodukte" und "Bioprodukte" entwickelten sich sehr unterschiedlich. Die Billiglinie sei seit April um rund 5,3 Prozent billiger geworden, bei den Markenprodukten gab es einen Preisrückgang um 7,7 Prozent. Bioprodukte wurden in dem Vergleichzeitraum um moderatere ein Prozent günstiger.
spo/tpo
WEB http://www.arbeiterkammer.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX fester -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.