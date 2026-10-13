AK Aktie
WKN: A0DJ7Q / ISIN: KR7006840003
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13.10.2026 10:31:31
AK-Testeinkauf: Viele Produkte sind billiger geworden
Um knapp zehn Prozent sind die Kosten für einen Test-Einkauf gesunken. Das liegt zum Teil auch an der gesenkten Mehrwertsteuer auf GrundnahrungsmittelWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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