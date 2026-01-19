AK und Wifo wollen Vorschläge für Älterenbeschäftigung vorlegen

Die Arbeiterkammer (AK) und das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) sind am Montagnachmittag zu einem Workshop zusammengekommen, bei dem mögliche Maßnahmen zur Integration älterer Arbeitnehmender in den Arbeitsmarkt erarbeitet werden sollen. Während AK-Präsidentin Renate Anderl mit dem Vorschlag eines Bonus/Malus-Systems für Unternehmen in die Gespräche ging, sah Wifo-Chef Gabriel Felbermayr unter anderem Anstrengungen zur Weiter-Qualifizierung vonnöten.

Neben der verstärkten Arbeitsmarktintegration gehe es darum, für die älter werdende Gesellschaft die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, so der Tenor vor dem Treffen, an dem auch das Arbeitsmarktservice (AMS) teilnahm. Einig sind sich Arbeiterkammer und Wifo auch darin, dass sowohl angebots- als auch nachfrageseitig Impulse kommen müssen - sprich auch Unternehmen ihren Beitrag leisten sollten, will man mehr ältere Personen in Beschäftigung bringen.

Anderl: Vor allem Impulse seitens der Unternehmen vonnöten

Letzteren Aspekt hob Anderl besonders hervor: Nach ihren Angaben beschäftigen derzeit 3 von 10 der mittleren und großen Betriebe keine Personen über 60, wobei sie die Lage für Frauen als besonders schwierig beschrieb. So gehe ein Drittel aller Frauen nicht direkt von der Erwerbstätigkeit in die Pension, nur 6 von 10 älteren Arbeitnehmerinnen wiederum rechne damit, ihren Job bis zur Pension halten zu können. Das seien "erschreckende Zahlen".

Geht es nach der AK-Präsidentin, sollte die Regierung über eine Art Bonus/Malus-System nachdenken, das etwa steuerliche Begünstigungen für Unternehmen vorsieht, wenn sie ältere Mitarbeitende halten bzw. einstellen. Vice versa brächte ein solches Modell Nachteile für Firmen, die das nicht tun. Aus Sicht von Felbermayr ist das zwar diskutabel, von Sanktionen für Unternehmen würde er aber abraten, sagte er bei einem Medientermin.

Felbermayr: Qualifizierung und betriebliche Gesundheitsvorsorge

Für den Wifo-Ökonom sind vor allem Maßnahmen im Bereich der Qualifizierung bzw. Re-Qualifizierung von Arbeitnehmern gefragt, da man in bestimmten Berufsgruppen - Felbermayr griff das Beispiel eines Dachdeckers heraus - nicht wollen könne, dass diese mit 65 noch ihrem Job nachgehen, vor allem wenn es um harte körperliche Arbeit gehe. Schulungsmaßnahmen müssten daher früh bzw. rechtzeitig erfolgen und ausreichend gefördert werden. Darüber hinaus brauche es mehr Anstrengungen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge, damit überhaupt die gesundheitlichen Voraussetzungen für Arbeiten im Alter gegeben seien.

Mit der "Aktion 55+" hat die Regierung zuletzt ein Arbeitsmarktprogramm für arbeitslose Personen ab 55 Jahren gestartet. Sowohl Felbermayr als auch Anderl begrüßten das, stimmten allerdings ebenso überein, dass weitere Maßnahmen vonnöten seien. Felbermayr: "Jede Person, die wir in Beschäftigung bringen, entlastet mehrfach, ist produktiv, sorgt für mehr BIP und weniger notwendige Unterstützungsleistungen. Von den positiven Effekten für das Individuum spreche ich da noch gar nicht."

IV: Türen in Frühpension schließen

Vorschläge hatte in einer Reaktion auch die Industriellenvereinigung (IV) parat: So sollte die Regierung die "Türen in die Frühpension" schließen und die Altersgrenzen "demografischen Realitäten" anpassen, zumal die Anhebung des Frauenpensionsalters schon jetzt sehr positive Effekte zeige, hieß es in einer Aussendung. Ein Bonus/Malus-System lehne man aber ab. Auch seitens der WKÖ gab es an ein "Bestrafungssystem" in einer Mitteilung eine "klare Absage". Der ÖVP-nahe Seniorenbund begrüßte die Diskussionen: Es sei "höchst erfreulich, dass immer mehr Institutionen das Thema Älterenbeschäftigung immer öfter in den Fokus rücken", so Präsidentin Ingrid Korosec.

