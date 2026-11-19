AK gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 6191,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5038,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 052,23 Milliarden KRW im Vergleich zu 963,43 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at