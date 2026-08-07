aka Brands: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

aka Brands gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,28 Prozent auf 160,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 160,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at