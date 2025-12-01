Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Akamai Aktie

Akamai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 14:54:25

Akamai Acquires Fermyon; No Material Impact To 2025 Financial Guidance

(RTTNews) - Akamai Technologies (AKAM) has acquired Fermyon, the serverless WebAssembly company. Fermyon's employees, including co-founders Matt Butcher and Radu Matei, will join Akamai's Cloud Technology Group. Akamai plans to deepen the integration between the edge functions platform and its performance and security products. Akamai anticipates no material impact to financial guidance for 2025 as a result of the transaction.

"Fermyon's FaaS capabilities, combined with Akamai's cloud, will make it even easier for developers to innovate and execute lightweight code at the edge," said Adam Karon, chief operating officer and general manager, Cloud Technology Group, Akamai Technologies.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Akamai Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Akamai Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Akamai Inc. 76,40 -1,07% Akamai Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:21 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:26 Die Top 20 der größten europäischen Banken
13:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen