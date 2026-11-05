Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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05.11.2026 22:18:08
Akamai Technologies Inc Profit Drops In Q3
(RTTNews) - Akamai Technologies Inc (AKAM) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $117.10 million, or $0.77 per share. This compares with $140.17 million, or $0.97 per share, last year.
Excluding items, Akamai Technologies Inc reported adjusted earnings of $262.08 million or $1.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $1.121 billion from $1.054 billion last year.
Akamai Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $117.10 Mln. vs. $140.17 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.97 last year. -Revenue: $1.121 Bln vs. $1.054 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.50 To $ 1.70 Next quarter revenue guidance: $ 1.145 B To $ 1.170 B Full year EPS guidance: $ 6.47 To $ 6.68 Full year revenue guidance: $ 4.440 B To $ 4.465 B
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