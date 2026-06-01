Akar Auto Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Akar Auto Industries stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Akar Auto Industries ein EPS von 1,15 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,61 Prozent auf 793,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,850 INR gegenüber 5,98 INR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Akar Auto Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,41 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at