Akar Auto Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Akar Auto Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,62 Prozent zurück. Hier wurden 781,2 Millionen INR gegenüber 904,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at