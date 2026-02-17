Akary for Industries and Real Estate Investment s öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Akary for Industries and Real Estate Investment s lud am 15.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,06 JOD. Ein Jahr zuvor waren 0,130 JOD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,100 JOD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,180 JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at