Akasaka Diesels gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Akasaka Diesels hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,77 JPY. Im Vorjahresviertel waren -25,370 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Akasaka Diesels im vergangenen Quartal 1,94 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akasaka Diesels 2,21 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at