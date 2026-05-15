Akasaka Diesels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Akasaka Diesels hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,91 JPY gegenüber 5,17 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,10 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 139,04 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,46 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,33 Milliarden JPY – ein Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Akasaka Diesels 7,85 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at