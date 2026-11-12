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12.11.2026 06:31:28
Akasaka Diesels präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Akasaka Diesels hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Akasaka Diesels hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 86,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,77 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Akasaka Diesels im vergangenen Quartal 2,71 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Akasaka Diesels 1,94 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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