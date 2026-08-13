Akashdeep Metal Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Akashdeep Metal Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 118,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at