Akashdeep Metal Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Akashdeep Metal Industries hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Akashdeep Metal Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78,4 Millionen INR im Vergleich zu 56,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,05 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,580 INR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 351,75 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 263,19 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at