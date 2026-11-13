Akastor ASA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Akastor ASA lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,210 NOK erwirtschaftet worden.

Akastor ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,0 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 73,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at