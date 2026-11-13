Akatsuki: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Akatsuki hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 7,48 JPY gegenüber 69,83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Akatsuki 16,38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 115,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at