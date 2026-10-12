Akatsuki Eazima hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Akatsuki Eazima ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Akatsuki Eazima die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 143,46 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki Eazima 66,14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 32,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 529,43 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Akatsuki Eazima 393,90 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,13 Milliarden JPY gegenüber 9,14 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at