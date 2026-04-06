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06.04.2026 06:31:29
Akatsuki Eazima mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Akatsuki Eazima lud am 03.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Akatsuki Eazima hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 174,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 105,53 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 2,48 Milliarden JPY gegenüber 2,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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