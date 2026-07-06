Akatsuki Eazima mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Akatsuki Eazima hat am 03.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 110,17 JPY, nach 153,82 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,35 Prozent auf 2,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki Eazima 2,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at