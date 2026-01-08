08.01.2026 06:31:28

Akatsuki Eazima: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Akatsuki Eazima hat am 07.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 100,92 JPY gegenüber 68,41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki Eazima 2,05 Milliarden JPY umgesetzt.

