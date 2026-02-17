|
17.02.2026 06:31:28
Akatsuki Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Akatsuki Financial Group ließ sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Akatsuki Financial Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki Financial Group 20,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,77 Prozent auf 19,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!