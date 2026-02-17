Akatsuki Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Akatsuki Financial Group ließ sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Akatsuki Financial Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Akatsuki Financial Group 20,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,77 Prozent auf 19,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at