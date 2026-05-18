Akatsuki Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Akatsuki Financial Group ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Akatsuki Financial Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 49,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 133,89 JPY, nach 86,60 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 69,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 56,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at