Akatsuki Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Akatsuki Financial Group hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,71 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,50 Milliarden JPY – ein Plus von 11,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Akatsuki Financial Group 12,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at