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17.11.2026 06:31:28
Akatsuki Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Akatsuki Financial Group hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 30,68 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,50 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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